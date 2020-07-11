حظك اليوم السبت 11-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لا يميل للمخاطرة والمغامرة، ولكنه يفضل الاستقرار، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم واعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.