محافظ المنيا: استرداد 393 فدان أملاك دولة بالعدوة ومطاي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن أجهزة المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأضاف "القاضي"، أن الوحدة المحلية لمركز العدوة نجحت في استرداد 344 فدانًا أملاك دولة، بالإضافة إلى إزالة تعديات على 1848 متر مربع مباني، وذلك غرب الطريق الصحراوي الغربي في نطاق المركز.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 56 حالة تعدي في عدد من قرى المركز، حيث جرى إزالة حالتي تعدي بقرية بني غني على مساحة قيراط، و 33 حالة على مساحة 1580 مترًا، ما بين أملاك ري وصرف بقرية طحا الأعمدة، و 20 حالة تعدي على أملاك دولة بمساحة 2235 مترًا بدير جبل الطير بقرية بني خالد، كما أزيلت حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجزاير التابعة لقرية قلوصنا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة استرداد لـ 49 فدان أملاك دولة في نطاق شرق المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 9 حالات تعدي على أملاك صرف بقرية أبا البلد.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.