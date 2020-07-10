محافظ المنيا: استرداد 393 فدان أملاك دولة بالعدوة ومطاي

محافظ المنيا: استرداد 393 فدان أملاك دولة بالعدوة ومطاي
كتب:
اسلام فهمي
05:42 م | الجمعة 10 يوليو 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن أجهزة المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأضاف "القاضي"، أن الوحدة المحلية لمركز العدوة نجحت في استرداد 344 فدانًا أملاك دولة، بالإضافة إلى إزالة تعديات على 1848 متر مربع مباني، وذلك غرب الطريق الصحراوي الغربي في نطاق المركز.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 56 حالة تعدي في عدد من قرى المركز، حيث جرى إزالة حالتي تعدي بقرية بني غني على مساحة قيراط، و 33 حالة على مساحة 1580 مترًا، ما بين أملاك ري وصرف بقرية طحا الأعمدة، و 20 حالة تعدي على أملاك دولة بمساحة 2235 مترًا بدير جبل الطير بقرية بني خالد، كما أزيلت حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجزاير التابعة لقرية قلوصنا.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة استرداد لـ 49 فدان أملاك دولة في نطاق شرق المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 9 حالات تعدي على أملاك صرف بقرية أبا البلد.
وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.