"لماذا تختلف استجابات الأجسام البشرية لكورونا؟".. دورية علمية حديثة تجيب

قال الإعلامي أحمد فايق، إن دورية "نيتشر" العلمية، أجابت عن مجموعة أسئلة متعلقة بفيروس كورونا، من خلال مجموعة من العلماء المتخصصين في الأوبئة.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن السؤال الأول كان متعلقًا باختلاف استجابة الأشخاص لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إجابة هذا السؤال أن الاستجابة تتوقف على جينات الإنسان، مثل جينات المناعة وفصيلة الدم والتنفس وغيرها.

وتابع، أن الاختلاف الجيني –وفقًا لإجابة الدورية العلمية- هو ما يجعل مقاومة الجسم للفيروس قوية أو ضعيفة، موضحًا أن توقع الاستجابة بالنسبة لأي شخص ما زالت في علم الغيب.

وأردف، أن هناك سؤالا أجابت عليه الدورية، بشأن إمكانية إصابة المتعافي من فيروس كورونا مرة أخرى، موضحًا أن الإنسان عندما يصاب بفيروس ما فإنه يكون أجسام مضادة له "الأجسام المضادة تحدد المدة التي سيحمي فيها الجسم من الفيروس، فمثلًا حماية بعض الأجسام البشرية ضد بعض الفيروسات لمدة 12 سنة، لكن العلماء قالوا إنه بالنسبة لفيروس كورونا فإن الأجسام المضادة ضده تقل خلال أسابيع وشهور، ولم يتحدد حتى الآن كمية وأعداد وكتل الأجسام المضادة القادرة على حماية الجسم من فيروس كورونا".

وواصل: "الأكيد إن الأجسام المضادة تحمي الشخص الذي تعافى من كورونا لأسابيع وربما أشهر قليلة".