العناني يتفقد بعض فنادق مدينتي دهب ونويبع

خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمحافظة جنوب سيناء، وبعد تفقده لعدد من المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ ومتحف شرم الشيخ الاثري، قام صباح اليوم الجمعة الوزير والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقد خلالها عددا من الفنادق والأماكن والمشروعات السياحية بمدينتي دهب ونويبع.

رافقه في الجولة السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية والسيد سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري السياحة بطابا ونويبع.

وقام وزير السياحة والآثار بتفقد عدد من الفنادق بالمدينتين لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والإجراءات الوقائية التي تتخذها هذه الفنادق، حيث وصلت نسبة الاشغالات بمدينة دهب حوالي 45% معظمها من الزائرين المصريين، وتحتوي مدينة دهب على 28 فندقا بطاقة استيعابية تصل الى 2326 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 110 بازارا سياحيا، أما مدينة نوبيع فيوجد بها 14 فندقا بطاقة فندقية 1643 غرفة، كما يوجد بها 7 بازارات.

وقام الدكتور خالد العناني بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، كما تفقد العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

وقد استمع الوزير من مديري هذه الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة وإجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وتتم بصفة مستمرة.

كما قام بتفقد عدد من الأماكن والمنشآت الفندقية والسياحية بنوبيع، بالإضافة إلى بعض المشروعات السياحية الموجودة بها.وخلال زيارته لمدينة دهب، التقى الوزير بأسرة فرنسية انتقلت من فرنسا للعيش والاقامة بمدينة دهب منذ 3 سنوات بصحبة أبنائهم.

كما حرص يوسف الأمريكي الجنسية الذي يعيش في مدينة دهب منذ سنوات عديدة، على لقاء الوزير حين علم بزيارته لها، حيث أشار في حديثه إلى أنه وقع في حب مصر وخاصة مدينة دهب منذ زيارته لها، لذا قرر أن يترك لوس انجلوس ويعيش في هذه المدينة الرائعة ويعمل بها حيث يقوم هذا الرجل بإعداد أطباق من الأرز باللبن مع تطبيق معايير سلامة الغذاء ويبيعها للزبائن على دراجته في أنحاء المدينة.

ومن جانبه قام المحافظ بدعوة يوسف لزيارة مدينة شرم الشيخ.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بزيارة محافظة جنوب سيناء منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي، حيث حرص خلال هذه الزيارات على لقاء المستثمرين السياحيين بالمحافظة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة للمحافظة.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الوزير مساء اليوم ببعض المستثمرين السياحيين بمدينتي طابا ونوبيع.

وكان قد قام وزير السياحة والآثار أمس الخميس بزيارة لمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، وحرص خلالها على مقابلة السائحين المتواجدين على الشواطئ للاطمئنان على مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

وتمهيداً للافتتاح الوشيك لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، قام الوزير ومحافظ جنوب سيناء بتفقد المتحف لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي وما تم انجازه من أعمال بالمشروع، بمرافقة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية.

جدير بالذكر أن شبكة "سى إن إن" العالمية كانت قد أوصت في تقرير لها نشرته في يونيو الماضي، بزيارة مدينة دهب، وتحدثت خلاله عن المدينة التى تعتبر "وجهة مغرية" لدرجة أن البعض اختارها وطناً له بعد وقت قصير من زيارته لها، مشيرا إلى أن مدينة دهب تعتبر أحد أفضل منتجعات الغوص في البحر الأحمر، ووصفها التقرير بـ"الجنة"، مستعرضا أهم الأماكن السياحية بها.