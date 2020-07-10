"صحة شمال سيناء": إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة تكثف جهودها للتصدي لكورونا

أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، أن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة تواصل حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات إلاصابة بفيروس كورونا يوميا.

وأوضح دشوكة، أنه تم الانتهاء من تطهير كافة منازل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بالمحافظة والأماكن المتردد عليها الحالات الإيجابية، ومنها بعض العيادات ومعامل التحليل بجانب ما تقوم به الإدارة من حملات لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب بالأحياء.

وأشارت المهندسة إيمان إبراهيم مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة الي تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض على مستوى المحافظة خلال يونيه ويوليو الجاري بالإضافة إلى رش وتطهير جميع لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات مراقبي الثانوية العامة للوقاية ومكافحة أسباب إنتشار فيروس كورونا المستجد.