دكتور بجامعة حلوان يترك الحرية لطلابه لوضع سؤال بالامتحان

قال الدكتور شادي الكردي، مدرس بكلية الآداب جامعة حلوان، إن وضعه لسؤال يكتبه الطالب ويجيب عنه بامتحان اللغة التركية، جاء على خلفية سعيه لتطوير التعليم لمواكبة التطوير الذي يحدث في مصر حاليا: "كنت عايز أخفف عن الطلبة الضغط النفسي والعصبي".

"أجب عن سؤالًا تمنيته".. سؤال يثير الجدل بين طلاب آداب حلوان

وأضاف "الكردي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية "DMC"، أن قراره جاء بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها الجميع حاليا جراء اجتياح فيروس كورونا لدول العالم بالإضافة لرغبته رؤية إبداع الطلاب في وضع الأسئلة وحلها: "فيها نوع من المرونة، والطالب بيختار من خلال ما درسه ويضع إجابته"، موضحا أن المنظومة التعليمية العالمية تتحدث بشكل دوري ومستمر، والتعليم المصري بحاجة لتطوير أكبر."

وأكد أنه بعد فتحه لأوراق إجابات الطلاب سعد كثيرا بما وضعه الطلاب من أسئلة وقاموا بالإجابة عنها بطريقتهم الخاصة.