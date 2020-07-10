الأوقاف: لا مخالفات وقت صلاة الجمعة والمساجد أغلقت أبوابها

أكدت وزارة الأوقاف، عدم تسجيل مخالفات في توقيت صلاة الجمعة اليوم، مؤكدة أن المساجد أغلقت، واستمرت في عمليات التعقيم والنظافة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "إنه في إطار متابعة وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، لعمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل، وردت من المديريات الإقليمية تقارير تؤكد غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة".

وتابع البيان: "نناشد جميع عمار بيوت الله ومحبيها، التعاون مع الوزارة، في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، ونؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغما عنها إلى غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه".