"يشعل الفتن ويثير الأزمات".. بسمة وهبة تهاجم داعية بسبب "التحرش"

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، خلال فقرتها "شكة دبوس" أحد الشيوخ الذين تصدروا المشهد خلال الفترة الحالية، بسبب تصريحاته الأخيرة عن التحرش، قائلةً: "يقال إنه رجل دين، وشيخ وداعية، ولكن هذا على الورق في البطاقة والشهادة لكن الممارسة على أرض الواقع لا يوجد بها أي شيء يمت بالصلة لتصرفات رجل الدين الحقيقي".

وأضافت "وهبة"، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن رجل الدين الحقيقي ينتقى كلماته، وآرائه يجب أن تكون منطقية، ويجب أن ينتقي ألفاظه بعناية كما علمنا الدين الإسلامي لكن هذا الشخص استخدم ألفاظا مثيرة "تولع الدنيا".

وواصلت:" أمثاله لا يمكن أن يقال عليهم رجال دين.. رجل الدين دوره ييجمع ما يفرقش ويقدم الخطاب الديني في أبهى صورة، لكن هذا الشخص تصدر كل المعارك والأزمات، وبدلًا من أن يقود الجمهور للفضيلة، هم من يقودونه لمعارك التريندات ويدخل بصدره في قلب المعارك ".

وتابعت: "أنت تشعل فتن جديدة ليه، وبتدخل موضوع التحرش بصدرك، وبدل ما تتكلم بأصل المشكلة بالقرآن والموعظة الحسنة تتحول لواحد قاعد على السوشيال ميديا ترمي إفيهات وتقصف جبهات.. بالراحة يا شيخ، عاوزين خطاب ديني معتدل ومستنير بطل لعب على السوشيال ميديا".