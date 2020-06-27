تكثيف حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رش وتطهير جميع الشوارع والمساجد، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى، إضافة الي متابعة أعمال النوبتجيات الليلية المكلفة لمنع الفروشات والباعة الجائلين.

فيما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بالعديد من القري، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشار جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إلى متابعة أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والمساجد، والمدارس بالمدينة.

كما استعرضت استفتاح أبو أبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا الرش والتطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بمطوبس، حيث تم رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة.