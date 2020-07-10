وزير قطاع الأعمال: تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة بعد 14 شهرا

تحدث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة، قائلا: إنه جرى التوقيع على ماكينات المصنع منذ 7 أشهر، مع أحد الموردين السويسريين، لافتا إلى أن المصنع يضم أكبر عدد من الماكينات المردم في العالم بواقع 182 ألف مردم.

وأضاف "توفيق" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المصنع جديد بالكامل ويقام مكان كان يستخدم للشون في الماضي بمنطقة مصانع المحلة، مؤكدا أنه سيجرى تشغيل المصنع والماكينات بعد 14 شهر، موضحا أنه يجرى إقامة منطقة مصانع بالمحلة تحتوي على مصانع النسيج والصباغة والتجهيز، إضافة لمناطق في كفر الدوار وحلوان وشبين.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيجرى إعادة دمج وهيكلة وتقوية وتدريب كوارد الإدارة "هتكون حاجة متكاملة" لعودة الإدارة الرابحة وتقليل الخسائر التي تراكمت خلال السنوات الماضية.