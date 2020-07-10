وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير إنتاج الغزل والنسيج تستغرق 3 سنوات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الغزل والنسيج، ليتناسب مع حجم التشغيل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم إنتاج مصر من القطن سنويًا 2 مليون قنطار.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلى أن 17 مليار جنيه إجمالي أجور 32 شركة من شركات قطاع الأعمال سنويا، لافتا إلى أن خطة تطوير إنتاج الغزل والنسيج، مرت بعدة مراحل، حيث بدأت في سبتمبر الماضي، وستستمر لمدة 3 سنوات، حيث يتم تقوية الكيانات الإدارية التي ستضم 22 كيانا كبيرا، موضحا أنه تم تشكيل لجان تضم استشاريين، في مختلف التخصصات، وهي خطة متكاملة ستؤدي إلى تطوير تلك الصناعة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم تطوير المحالج وصناعة الغزل والنسيج، وأنه تم تشكيل فريق تسويق عالمي، من أجل التواصل مع جهات عالمية من أجل تسويق المنتجات المصرية.