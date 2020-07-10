حبس فتاة التيك توك بسنت محمد 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس المتهمة بسنت محمد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها معها، لاتهامها بصناعة ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وجاء قرار الحبس بعد تحقيقات موسعة مع المتهمة عقب القبض عليها من داخل كافيه في منطقة الرمل، بمعرفة ضباط من الإدارة العامة لمباحث الآداب.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمة، بموجب أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، وتحفظت على هاتفها المحمول.

وقال أشرف فرحات المحامي ومقدم البلاغ ضد بسنت محمد، بطلة الفيديوهات على تطبيقي إنستجرام و"TIK TOK"، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمة.

واشتهرت بسنت محمد، بنشر فيديوهات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تبث من خلالها صورا بملابس تبرز مفاتنها، فضلا عن فيديوهات ترقص فيها على أنغام الأغاني الشعبية.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه" .

وقال "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، إن "المشكو في حقها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي TIK TOK وإنستجرام، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة على الإنستجرام والتيك توك وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط".