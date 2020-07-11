حملات لنظافة الشوارع وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة في كفر الشيخ 

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات بالمدينة ونقلها إلى المقالب العمومية، كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملات المكبرة لإزالة المتولد اليومى من القمامة من أماكن التجمعات وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري منشأة عباس، والروضة، وبرية لاصيفر.

وترأس المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة لتسوية وتمهيد الطرق بقرية بقلوبة، بالإضافة حملات النظافة العامة والتجميل بالقرى.

كما ترأس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة، فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار وتحسين كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى.