عمرو ياسين عن مسلسل "ونحب تاني لية؟": قدم نماذج للعلاقات الإنسانية

تحدث الفنان عمرو ياسين عن تأليفه لمسلسل "ونحب تاني لية؟ والشخصية الرئيسية في المسلسل"، "كنت عاوز من خلال شخصية عبد الله أقرب إلى أقصى مدى، طول الوقت بنسمع عن تجرب بتفشل وعن علاقات إنسانية بتنهار تماما سواء من الزوج والزوجة أو الأصدقاء، وده بقى مُلفت، وابتدينا نلاحظ في حياتنا بشكل متصاعد إن الناس متكيفة إن لازم نحب بعض أكتر من كدة".

وأضاف "ياسين" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي يقدمه رامي رضوان، أنه كان حريص من خلال المسلسل تقديم أكثر من نموذج في الخلاف العلاقات، كما أنه حريص على تقديم نموذج لمرأة عمرها أكبر من 50 عاما وترغب في الزواج، "لو المرأة إذا كبر عمرها شوية وخلصت مهمتها مع أولادها وراحوا اتجوزوا وبدأت تشعر إن فيه حد يهتم بشأنها هنعمل معاها إيه؟".

وعن رأيه في أداء نجله "محمود" في مسلسل "الفتوة"، قال: "لازم طبعا هيعجبني بحكم إنه ابنه، وشارك في شخصية تمثل اختبار صعب بالنسبة له لأن معندهوش خبره عنها وكمان هو كممثل لسة خبراته مفيش، أنا اطمنت عليه كموهبة من مشهدين، منهم المشهد اللي بياخد فيه قلم جامد من الأستاذ ياسر جلال، حتى كلمت ياسر قولتله براحة على الواد".