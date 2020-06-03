عمرو محمود ياسين: والدي يتمتع بصحة جيدة.. وعيد ميلاده كان النهارده

أكد السيناريست والفنان، عمرو محمود ياسين، أن والده الفنان الكبير محمود ياسين يتمتع بصحة جيدة وعيد ميلاده كان اليوم، قائلا إن الأوضاع الحالية بسبب فيروس كورونا تمنعه من الاحتكاك بشكل كبير بالأسرة "بحاول أشوفهم من بعيد، وهي فترة صعبة على الجميع وربنا يعديها على خير".

وأضاف "عمرو" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة cbc، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن والده عشق للفن عن طريق المسرح "كان دايما بيتكلم عن نادي المسرح في بورسعيد، ودي كانت بدايته من خلالها وبعد كدة اتنقل للقاهرة ودخل كلية الحقوق وكان أول حاجة بيجري عليها مسرح الجامعة وبعدين راح مسرح التلفزيون والمسرح القومي، حياته كلها كانت مسرح، وبعد كدة السينما خطفت الموهبة دي وتألق فيها بشكل كبير".

وتحدث عن مسلسله "ونحب تاني ليه" قائلا: "بحب دايما في أي حاجة بكتبها أقرب من عقلية ونفسية الإنسان أو الشخصية اللي أنا بتكلم عنها بقدر من الواقعية عشان يلمس مع الناس بسهولة وتصدقه وتحبه وتتفاعل معاه، من الضروري أن الناس لما تتفرج تشعر أن الشخصيات اللي قدامه لحم ودم، وأن يكون الشخصية اللي قدامه شافها قبل كده".

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وعماد رشاد، وليلى عز العرب، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.