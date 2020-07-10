بالفيديو.. الإخوان يدعمون أردوغان بإشارات "رابعة" من أمام "آيا صوفيا"

حالة من الغضب الدولي، سببها قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وذلك في محاولة إلى استمالة المحافظين، وصرف النظر عن الإخفاقات الاقتصادية في البلاد.

وأمام تلك الحالة من الغضب العالمي، احتفت جماعة الإخوان التي يدعمها الرئيس التركي بالقرار، وتجمع حشد منهم أمام المتحف رافعين إشارة "رابعة"، مرددين هتافات مؤيدة لأردوغان، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وجرى اتخاذ القرار التركي، اليوم، رغم تحذير من مسؤولين أميركيين وفرنسيين وروسيين ويونانيين، فضلا عن معارضة رجال كنائس.

ويثير مصير آيا صوفيا قلق اليونان وروسيا اللتين تراقبان عن كثب الإرث البيزنطي في تركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا اللتين حذّرتا أنقرة من تحويلها إلى مسجد، وهو ما يسعى إليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ سنوات.

واعترب وزارة الثقافة اليونانية أن قرار المحكمة التركية بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد يمثل "استفزازا صريحا" للعالم المتحضر.

وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني في بيان "قرار اليوم، الذيجاء نتيجة الإرادة السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان، استفزاز صريح للعالم المتحضر الذي يعترف بالقيمة الفريدة والطبيعةالمسكونية لهذا المعلم الأثري".

وعبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين"، وسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكنيسة فلاديمير ليغويدا قوله "نلاحظ أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين".

من ناحيتها، نبهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى أن آيا صوفيا أُدرجت ضمن التراث العالمي باعتبارها متحفا، وهذا الأمر له طابع إلزامي.

و أعربت "يونسكو" عن قلقها للسلطات التركية، من خلال عدة رسائل، عبر السفير التركي لدى اليونيسكو.