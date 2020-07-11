أستاذ اقتصاد البترول: العالم سيتجه للغاز الطبيعي بدلا من أنواع الطاقة

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إنه على المدي البعيد سيتجه العالم نحو الغاز الطبيعي واستبدال جميع أنواع الطاقة به.

وأضاف "كامل" لـ "الوطن أن هذا التوجه سيأتي كدافع للحفاظ على البيئة، موضحا أنه بالرغم من كون الغاز أحد مصادر الطاقة الهيدروكربونية ويُعد بذاته مصدراً للانبعاثات، إلا أن التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي سيساعد على خفض الانبعاثات وسيساهم في تحسين جودة الهواء في ظل توافر السياسات والظروف الاقتصادية المناسبة.

وأشار إلى أن مصر ينتظرها مستقبل مشرق على المدى البعيد لمزيد من الإنتاج والتصدير لأوروبا، خاصة بعد سعيها لتحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.