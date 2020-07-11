رئيس شعبة الأسماك: تراجع حركة البيع 20% في دمياط بسبب كورونا

قال مجدي البداوي، رئيس شعبة الصيادين بالغرفة التجارية في محافظة دمياط، لـ" الوطن "، إن هناك نحو 5 من أصحاب محلات الأسماك في سوق القنطرة أصيبوا بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة صاحب محل متأثرا بإصابته، مشيرا إلى تراجع حركة بيع الأسماك بنحو 20% بعد انتشار الفيروس.

وطالب البداوي، بعدم التعامل مع أي شخص لا يتخذ الإجراءات الاحتياطية مثل الحرص على عدم التزاحم والتباعد بين الزبائن والبائعين بنحو متر على الأقل، إضافة إلى تعقيم المحل باستمرار والحفاظ على النظافة الشخصية.

ووفقا للبداوي فقد تراجعت أسعار الأسماك بما يتراوح من 20 إلى 25%، حيث يتراوح سعر الشبار من 20 إلى 25 جنيها - الدنيس 100 - البوري يتراوح سعره من 50 إلى 55 جنيها، القاروص 110 بدلا من 150 جنيها - الحنشان 140 جنيها، الجمبري يتراوح سعره من 60 إلى 220 جنيها.

أما غطيان موسى فيتراوح سعره من 70 إلى 200، الكابوريا يتراوح سعرها من 70 إلى 100، والسوار فيتراوح سعره من 50 إلى 105 جنيهات والبربوني يتراوح سعره من 60 إلى 120 جنيها.

وأشار البداوي إلى أن نسبة 70% من المعروض من الأسماك "سمك مزارع"، أما النسبة الباقية فسمك بحر، مطالبا كل أعضاء الشعبة من أصحاب المحلات، بالالتزام بارتداء الكمامة والقفاز وعدم التعامل مع أي شخص لا يرتدي الكمامة حفاظا على أرواح الجميع.