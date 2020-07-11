اليوم.. وصول 4 رحلات طيران تقل 625 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه أنَّ مطار الكويت يشهد حركة مغادرة 18 رحلة طيران تحمل على متنها 3530 راكبًا إلى مطارات 8 دول: "مصر، والإمارات، ولبنان، والهند، النيبال، وباكستان، وبنجلاديش، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 4 رحلات تقل 625 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 4 سوف تصل إلى مطاري "القاهرة، وسوهاج"، مشيرًا إلى أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، وفقًا للجدول المعلن، على متنها جميعًا 425 عاملًا.

وقال إنَّ الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 14:15 على الكويتية رحلة رقم 541 وعلى متنها 190 عاملًا، وتصل مطار القاهرة، والثانية على الجزيرة رحلة رقم 1733 وتغادر الكويت 17.05 وعلى متنها 145 عاملًا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة رقم 210 علي العربية - مصر قيام من الكويت 18.45، وعلى متنها 145 عاملًا، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وعلى متنها 145 عاملًا تصل لمطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.