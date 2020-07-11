توافد عدد من المرشحين المحتملين للتقدم لانتخابات الشيوخ بالمنيا

بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ "الشوري سابقا"، اليوم، استقبال المرشحين المحتملين لتقديم أوراق ترشحهم بمحكمة المنيا الابتدائية.

تجمع نحو 8 مرشحين أمام باب اللجنة من الصباح الباكر، لتقديم أوراقهم وكانت اللجنه طلبت منهم الحضور وبرفقتهم مرافق واحد فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعندما ظهر تجمع أمام اللجنة قرر رئيسها تلقى الطلبات الدخول برقم إيصال السداد.

وأجرى 10 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ الكشف الطبي، بالمستشفى العام والقومسيون الطبي، وقال مسؤول بالصحة، إن الـ 10 الذين أجروا الكشف الطبي هم: الدكتوره رشا أحمد مهدي، محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمه، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبد الحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفه، هشام إبراهيم.

ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقرره داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبى الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة.