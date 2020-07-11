9 مرشحين في الساعات الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

بدأ المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم السبت، في استقبال المرشحين لمجلس الشيوخ، من خلال تسليمهم طلبات الترشح للبدء في ملء بياناتهم الخاصة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

واستقبلت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، 9 مرشحين لمجلس الشيوخ في الساعات الأولى من فتح باب الترشح، وسط تواجد مكثف من قوات الأمن، بجانب وضع حواجز حديدية أمام أبواب القاعات لتنظيم عملية الدخول، وسط تطبيق كامل للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتوافد عدد من مرشحي حزب مستقبل وطن وحزب النور في قاعة المحكمة المخصصة لاستقبال مرشحي مجلس الشيوخ، من خلال توزيع أرقام على المرشحين، والدخول طبقا للدور، حيث بدأت الساعة 9 صباحًا وتنتهي في الخامسة عصر اليوم ولمدة أسبوع.

وقال المستشار محمد المشد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إنه لأول مرة خصصت المحكمة قاعات استقبال وانتظار مجهزة من قاعات جلسات نظر القضايا والمحاكمات؛ لاستقبال الراغبين في الترشح"، مؤكدًا اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على سلامة المواطنين، ودرء انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم.

وأضاف "المشد"، أنه سيتم منح كل متقدم بأوراق ترشحه، رقم تسلسلي، من بين 52 رقمًا، تسمح بهم مساحة كل قاعة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، على أن تكون عملية الدخول، وتلقي الأوراق، من خلاله، مؤكدًا عدم السماح لأي مواطن بدخول المحكمة دون الإلتزام بارتداء الكمامة.

وأوضح أنه اللجنة حريصة على تطبيق التباعد الاجتماعي، من خلال وضع علامات إرشادية في مدخل القاعة، والمكان المخصص لاستقبال الطلبات، فضلًا عن تخصيص موظفين تابعين للمحكمة أوكلت لهم مهمة منع التزاحم بين المرشحين".