افتتاح كليتين العام الدراسي المقبل في الغردقة

بعد أعوام من الانتظار، أصبحت الغردقة على موعد مع افتتاح كليتي الحاسبات والألسن التابعتين لجامعة جنوب الوادي، خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بعد تأكد لجنة من المجلس الأعلي للجامعات من جاهزية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة للافتتاح العام الدراسي المقبل.

كانت رئاسة مجلس الوزراء، قد خصصت 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة، ودخلت الإنشاءات مرحلة اللمسات الأخيرة، حيث تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال الإنشاءات لكليتي الألسن، والحاسبات والسياحة والفنادق، على أن يبدأ العمل فيها بداية العام المقبل تسهيلا على طلاب محافظة البحر الأحمر من الاغتراب في المحافظات الأخرى.

وحسب تصريحات الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة والمشرف على الإنشاءات، تفقدت لجنة علمية من قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات الخميس، مبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى.

وأكد "عبدالستار"، أن اللجنة انتهت من إعداد تقرير بالزيارة التي قامت بها لمناقشته في الجلسة المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للعمل على إدراج الكلية في جدول التنسيق للكليات والتوصية ببدء الدراسة العام الدراسي المقبل.

وأشار إلى أن لجنة أخرى من المجلس الأعلى للجامعات ستتفقد الأعمال التي تمت بكلية الألسن وذلك استعدادا لأدراج الكلية في جدول التنسيق للكليات والتوصية ببدء الدراسة العام الدراسي المقبل.

وأوضح "عبدالستار"، في تصريح خاص لـ "الوطن" أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة 500 فدان، تم بناء كليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة 9200 متر بتكلفة 140 مليون جنيه على أحدث طرز السلامة المهنية، وتشمل المباني 12 معملا و14 قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.