السكة الحديد ومترو الأنفاق يعقمان 967 قطارا للوقاية من كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تعقيم وتطهير المحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وتعقيم نحو 967 قطارا بواقع 867 قطار سكة حديد، و100 قطارا بمترو الأنفاق، إضافة إلى عقد ندوات توعوية للعاملين عن فيروس كورونا وطرق مجابهته والتعامل معه، للوقاية من تفشي كورونا.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه لا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف "رسلان"، لـ"الوطن"، أن جميع مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد تتم بشكل طبيعي رغم جائحة كورونا، وتشمل المشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحاً أن جميع ورش صيانة السكة الحديد تعمل بشكل طبيعي لمواصلة أعمال صيانة القطارات سواء الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة، لافتا إلى أن هناك تعقيما دوريا لكل ورش الصيانة، لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين.

ومن جانبه، أكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيراً إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يومياً، إضافة إلى تعقيم وتطهير البوابات الإلكترونية المخصصة للدخول والخروج، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، كما أن جميع الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن هناك رقابة صارمة بالمحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية.