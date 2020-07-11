الأوقاف: "مواسم الطاعات" عنوان خطبة الجمعة والتزام جميع المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة سيكون بعنوان "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة".

وأضاف بيان الوزارة أن صلاة الجمعة المقبلة ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فقط، دون غيره من المساجد، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

من ناحية أخرى، أكدت الوزارة أن متابعة عمليات فتح المساجد تشهد التزامًا كبيرا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وناشدت الوزارة عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.