استمرار غلق المساجد الجمعة المقبل.. والاكتفاء بالبث من السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف عن استمرار غلق المسجد على مستوى الجمهورية في صلاة الجمعة المقبلة، على أن تقام الصلاة بعدد محدود من المصلين في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فقط، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع آذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع: "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، ليكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 17/7/2020، والتي ستقام بالسيدة نفيسة، ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .