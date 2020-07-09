الأوقاف تنشر صورا حديثة لعمليات تعقيم المساجد عقب الصلوات

نشرت وزارة الأوقاف، صورًا حديثة لصلاة الجماعة مع مراعاة التباعد، وتتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والواردة من بعض المديريات الإقليمية.

وأكدت الوزارة، أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة، عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وناشدت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، ونؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.