الرطوبة تصل لـ80%.. طقس الأسبوع حار ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري من الأحد 12 يوليو إلى الجمعة 17 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاع في درجات الحرارة وأن تصل نسبة الرطوبة إلى 80% على بعض المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة طبيعي

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، لجريدة "الوطن"، أن مصر تشهد خلال هذا الأسبوع ارتفاع في درجات الحرارة، وهي المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، موضحًا أن ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة على سبيل المثال التي تصل العظمى إلى 80% والصغرى 40% تتسبب في زيادة الشعور بالطقس الحار، وهي ارتفاعات معتادة خلال شهري يوليو وأغسطس.

لذلك ينصح باللجوء إلى المناطق الساحلية، لأن درجات الحرارة تنخفض عن القاهرة والوجه البحري، ورغم ارتفاع نسبة الرطوبة، إلا أن نسيم البحر يلطف من الأجواء الصيفية.

الشبورة المائية

كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريب من المسحات المائية في الساعات الأولى من الصباح، وتبدأ من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا.

الملاحة البحرية

ويوضح شاهين أن الملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط نتيجة اعتدال الرياح خلال هذه الفترة، لكن يبقى هناك اضطراب خفيفة يعمل على رفع الأمواج ويسبب اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس، وتكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء وتنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق في جنوب سيناء.

نصائح للتعامل مع درجات الحرارة

عدم التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة خاصة خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

ارتداء غطاء للرأس عند العرض لأشعة الشمس.

عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية بسبب الرطوبة، خاصة الأطفال وكبار السن.