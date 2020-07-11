حملة مكبرة لرفع كفاءة محيط سوق الخضار والفاكهة الجديد ببورسعيد

تابع اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد أعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بسوق الخضار والفاكهة الجديد بنطاق حي العرب، رافقه خلالها عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتابع "الشاهد"، أعمال إزالة المخلفات والتعديات بالمنطقة وأعمال التجميل بما يتلاءم مع المشروعات الخدمية الحديثة المقامة بالمنطقة.

وشدد السكرتير العام على منع عودة أي أشكال للمخلفات أو القمامة أو تشويه المظهر الحضاري، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها.