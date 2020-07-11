رئيس الوطنية للصحافة يستكمل مشاروات التغييرات الصحفية المرتقبة

التقى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال الأيام الماضية عدد من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، كما استقبل عدد من الراغبين في الترشح لمناصب قيادية في التغييرات الصحفية المرتقبة.

وقالت مصادر داخل الهيئة، في تصريحات منه، إن الهيئة تلقت عدد من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وإن المهندس عبدالصادق الشوربجي يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل، حيث تستهدف الهيئة اختيار أفضل العناصر في الفترة القادمة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة.