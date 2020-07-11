صور.. إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية واسترداد 70 فدانًا بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ 15 قرار إزالة واسترداد 70 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالبناء المخالف، وذلك ضمن حملات الموجة الـ16 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.

وأكّد محافظ أسيوط، استمرار الحملات دون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف، وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأشار إلى أنَّه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.