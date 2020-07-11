طلاب أدبي الأزهر يؤدون اللغة الإنجليزية.. و4 حالات غش خلال اللجنة

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وأكدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات لـ"الوطن" أن الامتحانات سادها جو من الهدوء ولم يكن هناك أي هناك أي شكاوى من الطلاب داخل اللجان، أو من أولياء الأمور، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلقى القطاع أي شكاوى من الامتحانات من الأسئلة أو العملية الامتحانية.

وأوضحت، أن تقارير مناطق الأزهر التعليمية عن الامتحان التي وصلت حتى الآن، جاء بها 4 حالات غش اثنتان منهم غش الكتروني والأخرتين غش ورقي.

وأضافت، أن قوافل المتابعة والتفتيش جابت جميع المحافظات للتأكد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، ومتابعة وجود المعقمات في كل اللجان بكمية كافية.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم امتحان الطلاب في مادة كل يومين، لإعطاء الفرصة للطلبة لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكاف لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبا وطالبة.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبا.