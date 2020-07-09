ختام الأسبوع الثالث لامتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم في بيان لها، ختام أعمال الامتحانات للأسبوع الثالث للشهادة الثانوية منذ انطلاقها بدون تسجيل شكاوى.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون وجود أي مشكلات سواء تتعلق بالمادة العلمية نفسها أو مشكلات تتعلق بسير اللجنة وتأمينها وتتم متابعات كافة اللجان يوميا مع تواجد مستشارين من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف أنه تمت متابعة كافة المعاهد من خلال قيادة المنطقة أو مديري المراحل التعليمية ولا توجد أي معوقات حدثت حتى الآن وأن مجهودات المحافظة في توفير كافة الخدمات والتسهيلات في اللجان مكللة بالشكر والتقدير على كافة المساعدات المقدمة.

بدوره قال محمد إبراهيم رجب مدير إدارة الامتحانات، أن كل الاجراءات والانتدابات الداخلية والانتدابات الخارجية تعمل بمقار اللجان دون أي شكوى وتعمل بانتظام حسب تكليفات رئيس اللجنة لهم.

يذكر أن طلاب القسم العلمي وعددهم 155 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة (الأحياء - الأدب والنصوص- استاتيكا) وأن طلاب القسم الأدبي وعددهم 395 قد أدوا امتحان مادة (الجغرافيا - التوحيد - الفلسفة والمنطق) وأن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى نهائيا يتعلق بالامتحانات.

وأضاف أيمن علوان مسؤول الأمن والسلامة بالمنطقة، أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل وأن كافة وسائل التعقيم تنفذ يوميا بالنسبة للجان وللطلاب ولا تهاون أو تقصير في ذلك مع توفير كافة الأساليب الوقائية السليمة مع وجود وحدات الإسعاف ووجود طبيب وممرض داخل كل لجنة.