صور.. إقبال ضعيف على لجنة تلقي طلبات الترشح لـ"الشيوخ" في كفر الشيخ

شهدت الساعات الأولى من فتح باب تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا ضعيفا، حيث تقدم 5 مرشحين فقط حتى وقت الظهيرة.

وتواجدت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح منذ التاسعة صباحا برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة مساعد رئيس المحكمة، وعلي سعد عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، والسيد أبو كيلة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعلي محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكان أول من تقدم بأوراق ترشحه اللواء حسن البحيري عن حزب مستقبل وطن وحصل على رمز القلم، ثم أشرف عبد الونيس عن حزب مستقبل وطن وحصل على رمز الكتاب، وعلي العجوانى عن حزب مستقبل وطن وحصل على رمز السنبلة، وممدوح حسني حامد "مستقل" وحصل على رمز ساعة اليد، وعميد مهندس حسن علي عبدالحميد خليل (مستقل).

قال المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، رئيس لجنة متابعة عمليات تلقي الطلبات الترشح، إن المرشح يتوجه للقاعة المخصصة لاستقبال المرشحين لملء طلب الترشيح، ثم يتواجد بالقاعة التي بها اللجنة لاستكمال أوراقه وتقديمها، لتتم مراجعتها.

والتزم جميع المترددين والمتواجدين بالمحكمة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جرى مراعاة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات وتطهير اماكن التقديم.

وسيتنافس أبناء كفر الشيخ، على 3 مقاعد فردية جرى تخصيصها للمحافظة.