12 مرشحًا يتقدمون لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية

استقبلت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الإبتدائية برئاسة المستشار خالد بيصار، في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحًا، حيث تقدم حتى الآن 12 مرشحًا فرديًا، من بينهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن.

وتقدم للترشح في الانتخابات كل من رجل الأعمال مصطفي النفيلي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وأبو سريع إمام الصحفي بالأهرام عن حزب الشعب الجمهورية، والسيد حجازي من شبرا الخيمة ومحمد عبد المجيد الأشهب من كفر شكر.

وتقدم 5 مرشحين مستقلين هم خالد محمد حمد عرمان، من قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، شيخ مشايخ الجلسات العرفية بالقليوبية، واللواء سيد عزب من قرية الزمرونية التابعة لمركز كفر شكر، ولواء شرطة سابق، والنائب الأسبق لمجلس الشعب، والدكتور شريف عبد العزيز أستاذ علم الإجتماع السياسي، بمعهد الخدمة الاجتماعية ببنها، والمحامي ياسر حربي عبد الرحيم، من مدينة شبرا الخيمة مقدم برامج بقناة مصر الحياة، ومحمد محمود عبيد المحامي من مدينة شبين القناطر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات داخل القليوبية على 6 مقاعد فردية و6 مقاعد على القائمة المطلقة.

جرت أعمال التقدم للترشيح وسط إجراءات احترازية وتواجد أمني مكثف بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، وشهدت اللجنة في اليوم الأول هدوءا تامًا من المتقدمين للترشح وللحصول على الرموز الانتخابية.

وأشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار أعمال لجان الكشف الطبي على المرشحين، حيث تتكون اللجنة من طبيب أمراض نفسية وآخر باطنة بمستشفيات ناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمي وطوخ والقناطر الخيرية المركزيين، المخصصة لإجراء الكشف الطبي للمتقدمين للترشح فب انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح د. محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام، أنه جرى تجهيز غرفة خاصة لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح، وبها مكان للاستقبال، وجرى الكشف على 16 مرشحًا يومي الخميس والجمعة بالمستشفى والكشف الطبي يشمل "الباطنة والنفسية وإجراء التحاليل اللازمة".