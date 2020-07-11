 نائب رئيس "عين شمس" يتابع سير امتحانات نهاية العام

أكدت الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية تنفذ خطة مُحكمة خلال فترة الامتحانات لتجنب تكدس الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من 11 يوليو 2020 إلى 28 يوليو 2020، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيا، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، جاء ذلك خلال الجول التفقدية التي أجراها صباح اليوم الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ترافقه الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، والدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية لشؤون التعليم، لأول أيام الامتحانات.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص 102 لجنة صباحي و94 لجنة مسائي سعة كل لجنة 12 في القاعات الصغيرة، و24 بالقاعات الكبيرة طالبا بإجمالي 2347 طالبا، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.

وشددت على أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، وتوفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدني والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأي حالة طارثئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

وأكدت على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتي الامتحانات تحت إشراف مستولي السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، وتنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار في حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان، وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعي، كما سيتم تعقيم كنترول الفرقة الرابعة يوميا بعد انتهاء الامتحان.

وأعلنت أن إدارة الكلية قامت بوضع جدول زمني لسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة والرصد لكل الأقسام العلمية ليتم إعلان كل النتائج قبل 31 أغسطس المقبل.