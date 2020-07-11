لـ20 ألف شاب.. التفاصيل الكاملة لمبادرة تمكين الشباب للعمل المهني الحر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق مبادرة "تمكّين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد، في جميع محافظات مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومراكز "نيو هورايزونز" و"يات" التعليمية، وأيضًا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة سيسكو العالمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية تفاصيل المبادرة، وطريقة ورابط التسجيل، وأهداف المبادرة، ومراحلها، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر"

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة تدريبية لتدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية للعمل علي منصات العمل الالكتروني الحر (Freelancing Platforms).

أهداف مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر"

تهتم تلك المباردة ببناء قدرات الشباب المصري وبناء مهاراتهم في مجالات مختلفة تساعدهم علي الحصول على وظائف من خلال منصات العمل الإلكتروني الحر وذلك في عدة مجالات مثل:

ـ التسويق الإلكتروني.

ـ تطبيقات المحمول.

ـ تطوير المواقع وتصميم الجرافيكس.

مراحل ومدة التدريب

يستمر التدريب لمدة شهر ونصف على عدة مراحل وهي:

- المرحلة الأولي: التدريب علي مهارات عامة مثل مهارات التواصل والقيادة.

- المرحلة الثانية: تقييم المتدرب لتحديد أنسب المجالات للعمل الخاصة بكل متدرب.

- المرحلة الثالثة: التدريب المهني المتخصص.

- المرحلة الرابعة: ورش التأهيل الوظيفي الخاصة بكيفية الحصول على وظيفة من خلال منصات العمل الحر.

طريقة التسجيل في مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر"

ـ يتمّ التسجيل في مبادرة " تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" من خلال الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/YouthEnablement.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان المصري واستجابًة للتفاعل مع المستجدات الحالية، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة.