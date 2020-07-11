تحرير 137 مخالفة للمخابز البلدية بالمنيا وسمالوط

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين بفحص الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين بمركزي المنيا وسمالوط والعمل على سرعة حلها، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل، وأن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه جرى إطلاق حملة تموينية مكبرة على مركزي المنيا وسمالوط، أسفرت عن تحرير 137 مخالفة تموينية متنوعة منها 53 مخالفة للمخابز البلدية بمركز المنيا و84 مخالفة للمخابز البلدية بمركز سمالوط.