بلاغ يتهم صاحب قناة على اليوتيوب بالتشهير بمريضة نفسيا في المنيا

تحقق النيابة العامة في المنيا تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، في بلاغ تقدمت به أسرة سيدة مريضة نفسيا، ضد صاحب قناة على موقع "يوتيوب"، للتشهير بها، رغم ظروفها الخاصة، والادعاء بأنها محبوسة داخل منزل شقيقها منذ نحو 22 عاما، على غير الحقيقة.

وقال أحمد جهلان المحامي، إنه قدم بلاغا يحقق فيه المستشار كريم الخطيب، بإشراف المستشار أحمد إيهاب رئيس نيابة مركزالمنيا، يتضمن امتلاك أحد العاملين بقناة إقليمية لقناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، للتشهير بـ "نادية إسماعيل مهني" 56 عاما، بنشر معلومات مغلوطة عن حياتها الخاصة في مقطع فيديو، مقتحما حرمة منزلها، متجاهلا انها تعاني ظروفا خاصة "مرض نفسي".

كما تضمن البلاغ أنه عقب تداول فيديو للسيدة على قناة "اليوتيوب"، استدعت الشرطة شقيقها "خلف إسماعيل مهني" 44 عاما، عامل، لمواجهته بما ورد في مقطع الفيديو، فاتهم صاحب القناة وآخرين "جيرانه" بتصور الفيديو بالاتفاق فيما بينهم من سطح منزل مجاور له، مقتحما حرمة بيته، مستغلا اسم قناة إقليميه يعمل بها، ولافتا إلى أنه بإجراء تحريات المباحث تبين أنه لم يحبس شقيقته وإنها تعاني مرضا نفسيا، وبعض الجيران أيدوا ذلك.

كما أشارت أسرة السيدة في بلاغها إلى أن مروج الفيديو، لم يراع مرضها النفسي، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها، معتمدا على معلومات مغلوطة حصل عليها من أحد الجيران لوجود خلافات جيره، مدللين على ذلك بأنها محتجزة حاليا داخل مستشفى الأمراض النفسية بمدينة المنيا الجديدة، كما أنه انتهك حرمة منزلها بالتصوير داخله دون وجه حق، مستغلا أسطح الجيران.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، أعلنت منح السيدة مساعدة مالية لمدة 3 أشهر تبدأ عقب خروجها من مستشفى المنيا للأمراض النفسية إذ تخضع فيها للعلاج بناء على قرار الأطباء، مع تجهيز غرفتها داخل منزل الأسرة بقرية تله، التابعة لمركز المنيا.

وكانت مستشفى الأمراض النفسية بالمنيا الجديدة، قررت حجز السيدة إلزامياً، بعدما توجهت برفقة شقيقها إلى المستشفى، بناء على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 5691 لسنة 2020 إداري مركز المنيا، بعرضها على الأطباء لكتابة تقرير بالحالة، مع حجزها إلزاميا إذا استدعى الأمر لتلقي العلاج اللازم.