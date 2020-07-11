صلى معه ثم طعنه.. المتهم بقتل جاره في المنيا: بيسحرلي

أمر حسام أمين وكيل نيابة مركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، تحت إشراف المستشار عبد الحافظ العقيلي رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة القتل العمد له.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء رأفت الحلواني مساعد المدير المنطقة الجنوب، بمقتل موظف بالمعاش مقيم بمركز ديرمواس.

بالانتقال تبين وجود جثة لشخص في منتصف العقد السادس من العمر ملقاة على الأرض ومرتديا كامل ملابسه وحوله بركة من دماء متناثره على جدران بعض حوائط شارع مسجد الرحمن، وبه طعنة نافذة بالبطن أودت بحياته في الحال.

بفحص وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع وبسؤال السكان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م ط" 32 عاما، حاصل على دبلوم تجارة.

أفادت تحريات المباحث الجنائية الأوليه، بأن الجاني كان دائم التشاجر مع المجني عليه مدعيا أنه يقوم بعمل أعمال سحر سفلي، تسببت في تعكير صفو حياته.

بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهم، اعترف أمام العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بارتكاب الواقعة.

وأضاف: "تخلصت منه لأنه كان يقوم بعمل أسحار سفلية وأعمال حتى أصبحت حياتي كتلة من الجحيم، فقررت التخلص منه، وحينما وجدته ذاهبا إلى الصلاة أديت الصلاة معه، وبعد خروجة من المسجد بحوالي 100 متر أخرجت سكينا وطعنته بالبطن".