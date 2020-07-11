محافظ المنيا: استرداد 195 فدان أملاك دولة ببني مزار ومطاي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال "القاضي"، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 38 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 30 حالة إزالات مباني على مساحة 3250 متر مربع، و8 حالات تعديات بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 195 فدانًا و18 قيراط.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أزالت حالتي تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 280 متر مربع، بالإضافة لإزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 240 متر مربع.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 60 متر مربع، بالإضافة لإزالة 15 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1695 متر مربع بقرية قلوصنا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة إزالة واستراد حيث أزالت 5 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1225 متر مربع، وجرى استرداد 171 فدانًا و12 قيراطًا، كما جرى استرداد 24 فدانًا و6 قراريط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي أملاك الدولة على مساحة 42 متر مربع، وأزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 18 متر مربع.