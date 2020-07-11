مصر للطيران تعلن حاجتها لوظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الشركه القابضة لمصر للطيران، حاجة قطاع المشروعات والصيانه المنشآت بالشركة القابضة لمصر للطيران لشغل وظائف مهندس تخصصات مختلفة ومشرف مشروعات ومباني عن طريق التعاقد كالتالي:

مهندس للتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة المنشأت تخصصات:

مهندس ميكانيكا

مهندس معماري

مهندس مدني

مهندس كهرباء قوى

مهندس كهرباء اتصالات

ويشترط التالي:

- الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب بتقدير عام جيد على الأقل دفعات 2018/2019.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

أن يكون المتقدم ملم بالكود المصري والأكواد العالمية في تخصصه.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة

مشرف مشروعات ومباني تخصصات:

تبريد وتكييف الهواء.

هندسة كهربائية.

تشييد وبناء.

ويشترط في المتقدمين التالي:

- الحصول على دبلوم مدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات على أن يكون نسبة درجات النجاح لا تقل عن 80%.

- الخبرة ثلاث سنوات في التخصص.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل لوظيفة.

شروط التقدم للوظائف الشاغرة في مصر للطيران

والشروط العامة هي:

- لا يزيد السن على 28 عامًا.

- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدون ببطاقة تحقيق الشخصية.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدًا أو الإعفاء منها أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات والموقف من الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

- في حال تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة دون طلب بديل مستقبلًا.

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

ويتمّ تقديم الطلبات على موقع الموارد البشرية للشركة القابضة لمصر للطيران من هنــــــــــا، في الفترة من 16 يوليو حتى 25 يوليو الحالي.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران

يتمّ تقديم صور المستندات التالية مع أول اختبار تقدمه الشركة كالتالي:

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم.

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

- السيرة الذاتية.

- الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة الخبرة لوظيفة مشرف مشروعات ومباني.