مصر للطيران تنفي وقوع خطأ بنظام تشغيل إحدى رحلاتها للصين

نفت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، صحة ما ورد بأحد المواقع الإلكترونية، بشأن وجود خطأ في تشغيل إحدى الطائرات، منيت إثره بخسائر وصلت إلى 3 ملايين جنيه.

وأوضحت الشركة ،خلال بيان لها، أنه بالإشارة إلى ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان "خطأ في نظام التشغيل يتسبب في خسارة مصر للطيران لأكثر من 3 ملايين جنيه"، الذي يشير الي رحلة مصر للطيران رقم 958، القادمة من مدينة جوانزوا الصينية دون ركاب، بعد إقلاعها أيضا بدون ركاب من مطار القاهرة، نتيجة خطأ في التشغيل، مؤكدة أن مضمون الخبر عار تماما من الصحة.

وقالت الشركة، إن الرحلة المشار إليها بالخبر، رحلة لطائرة مصر للطيران من طراز البوينج B777-300، مجدولة بخط سير القاهرة /جوانزو/ القاهرة، إقلاع القاهرة بتاريخ 8 يوليو، والعودة 9 يوليو، متعاقد على حمولتها بالكامل شحن بضائع لصالح أحد العملاء، ولا يوجد عليها حجز ركاب، وتم سداد مستحقات الشحن لمصر للطيران قبل الإقلاع، أسوة بما هو متبع.

وفور وصولها مطار جوانزو، رفضت الجهة المتعاقدة مع العميل استلام الشحنة، لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بينهما، ونظرا لارتباط الطائرة بجدول تشغيل وعدم اتمام إجراءات استلام الشحنة، تم اتخاذ قرار بعودة الطائرة، ولم تتحمل مصر للطيران أي تكاليف مادية في هذا الشأن.

وأهابت مصر للطيران، بمسئولي المواقع الإلكترونية، تحري الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات تخص مصر للطيران، والرجوع إلى القنوات الرسمية بالشركة، قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشركة الوطنية.