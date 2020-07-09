مصر للطيران: نقلنا 30 ألف مسافر في الأسبوع الأول لعودة الحركة

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، أن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم، حيث تم تشغيل رحلات إلى 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو حتى 7 يوليو الجاري.

وأضاف زكريا، في بيان، أنه اعتيارا من يوم 8 يوليو وحتى 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها، ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا، وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الذي لا يتعدى 20% من عدد الرحلات التي كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا.