مجلس كنائس مصر يحذر الأقباط من 4 كتب: تحمل تحريفا متعمدا للإنجيل

أعلن مجلس كنائس مصر، رفضه لبعض الإصدارات الحديثة تحت عنوان إنجيل المسيح، والمتداولة في 4 كتب هي: "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح، والبيان الصحيح لحواري المسيح، والإنجيل قراءة شرقية، وقراءة صوفية لإنجيل يوحنا".

وحذر المجلس في بيان له، أبناء الكنائس من التعامل مع تلك الطبعات، والتي تحمل تحريفا متعمدا وتحويرا غير مبرر لبعض العبارات الجوهرية من الأناجيل المقدسة وتحديدا التي تخص طبيعة المسيح لأغراض غير مستقيمة.

ودعا المجلس أبناء الكنيسة جميعا بعدم التعامل مع تلك النسخ وعدم تداولها أو الترويج لها أو تيسير بيعها في المكتبات الكنسية والاكتفاء باقتناء وقراءة والرجوع إلى النسخ المعروفة والمعتمدة من رؤساء الكنائس.

واختتم المجلس بيانه بالقول: "ليوفقنا الرب ويحفظنا من البدع والهرطقات وليحمي كنيسته ويحفظها من حروب الشيطان التي لا تتوقف ولا تهدأ".

وكان شغل الرأي العام القبطي والكنسي خلال الساعات الماضية، تداول أربعة كتب اتهمت بأنها تحتوي على ترجمات خاطئة للكتاب المقدس وتحوي تحريفا لنصوص الكتاب المقدس وتمس العقيدة المسيحية وتهدم الإيمان المسيحي.