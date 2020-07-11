تعافي 94 مريضا معزولين منزليا من كورونا في جنوب سيناء 

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تعافي 94 مريضا بفيروس كورونا من حالات العزل المنزلي البالغ عددهم 139 مريضا.

وأشار إلى أن 45 مريضا بكوفيد 19 من الحالات البسيطة ما زال يخضعون للعزل المنزلي، مضيفا أن حالتهم بسيطة ومستقرة وفي تحسن مستمر.

من ناحية أخرى أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أن الفرق الطبية بقطاع الرعاية الأساسية تتابع حالات العزل المنزلي المتابعة الدورية وتقدم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلي.