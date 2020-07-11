7 عن أحزاب و3 مستقلين.. 10 مرشحين لـ"لشيوخ" يقدمون أوراقهم بالمنيا

تلقت اليوم اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ، بمحافظة المنيا برئاسة المستشار أشرف عقيل، أوراق 10 مرشحين محتملين تقدموا بمحكمة المنيا الإبتدائية، وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة.

وتقدم حتى عصر اليوم الأول 10 مرشحين محتملين، بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و3 مستقلين، و2 عن حزب المؤتمر.

ضمت قائمة المتقدمين اليوم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن وهم: زين العابدين أحمد محمد، محمد عبد الحفيظ صالح محمود، طارق حسن محمد مصفى، معتز أحمد صفوت أبو زيد، وأشرف حسين عشيري.

وعن حزب المؤتمر كلا من: حسين محمد محمود عباس، وعمرو حسين حسن. و3 مستقلين هم: محمد محمود عمار أحمد، محمد حمدي عبدالستار أحمد، وجابر خليفة سعد عبدالرحمن.