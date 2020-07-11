18 مرشحا لمجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في الغربية

تواصل 6 مستشفيات بالغربية، استقبال راغبي الترشح إلى مجلس الشيوخ، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الغربية بها 6 مستشفيات هي "المنشاوي العام بطنطا، وكفر الزيات العام، والمحلة العام، وزفتى العام، وسمنود المركزي، وقطور المركزي"، جرى تحديدها لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن المستشفيات الـ 6 استقبلت 18 مرشحا، وخضعوا جميعهم للكشف الطبي، عن المخدرات والنفسية والعصبية وجميعهم اجتازوا الاختبارات ولم يثبت تعاطي أي منهم للمخدرات أو المعاناة من أي أمراض نفسية.

من جانبها تلقت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة طنطا الابتدائية، أوراق 11 مرشحا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات أمنية مشددة.