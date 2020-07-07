نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع استعدادات الفنون الجميلة للامتحانات

تفقد الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، استعدادات كلية الفنون الجميلة لاستقبال طلاب الفرق النهائية لأداء الاختبارات، بحضور الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور شريف شتا وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد عطيه، إننا نطبق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من قياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول من بوابة الكلية ومروراً ببوابات التعقيم، وتعليق العلامات الإرشادية والملصقات بمداخل الكليات لتوجيه الطلاب إلى اللجان، والتوزيع الجيد للطلاب بمسافة لا تقل عن 2 متر، وتهوية قاعات الامتحانات، وجاهزية الأطقم الطبية وتجهيز أماكن اللجان الخاصة.

جاء ذلك في إطار خطة جامعة المنصورة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ووفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وذلك أثناء فترة اختبارات الفرق النهائية بالفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي 2019 – 2020.