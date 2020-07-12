حظك اليوم الأحد 12-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه وفي جدًا لأصدقائه، ويضحي من أجلهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم دائمًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل، راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.