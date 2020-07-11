عمرو محمود ياسين عن التحرش بالفتيات: "لازم ننضف"

أبدى الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، استياءه من تزايد حالات التحرش التي تتعرض لها الفتيات.

واستعان عمرو محمود ياسين، بواقعة التحرش اللفظي التي تعرضت لها ابنة اللاعب عمرو السوليه، بعد نشر والدها صورها عبر حسابه على "انستجرام".

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "تخيلوا بنت عمرو السوليه طالعة معاه في صور، فا الردود اللي بتتقال له من نوعية بنتك مكنة صيني، بنتك وتكه الخ الخ".

وتابع: "ملحوظة ابنة عمرو السوليه عمرها ٣ سنوات ونصف، إيه يا جماعة المجتمع المريض اللي إحنا فيه ده إيه المصيبة اللي إحنا فيها دي لازم الدولة تتحرك وتجيب الناس دي والله لازم ننضف".

وهدد عمرو السوليه، عبر حسابه على "انستجرام"، بالتقدم ببلاغات ضد أصحاب التعليقات المسيئة لطفلته.